Saint-Coulomb

Ode à la Bretagne + Le couple nuit gravement à la santé 2021-07-31 – 2021-07-31 Rue du Lac Centre socioculturel "Le Phare"

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Soirée, 2 spectacles en 1 – Ode à la Bretagne façon Philippe Chevallier

Mini-Show humoristique sur la Bretagne par Philippe Chevallier (30 minutes) – Le couple nuit gravement à la santé

Pierre est un homme, Roxane est une femme… C’est bien là tout le problème Une performance à mourir de rire! (80 minutes) Pass sanitaire obligatoire.

Infos et vente par téléphone tout public et PMR : Nous contacter au 06.31.94.37.35

Saint-Coulomb Rue du Lac Centre socioculturel "Le Phare"