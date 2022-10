Oddateee + Abstral Compost Chalon-sur-Saône, 4 novembre 2022, Chalon-sur-Saône.

Oddateee + Abstral Compost

52 Quai Saint-Cosme La Péniche Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire La Péniche 52 Quai Saint-Cosme

2022-11-04 – 2022-11-04

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire

EUR 0 10 Oddateee

< Rap indé - New York >

Oddateee en live ; une formule tout terrain nourrie autant par les groove hip-hop à l’ancienne, par l’abstract rap indépendant que par l’indus post apocalyptique. Une énergie débordante, une performance sauvage, une véritable furie déroutante.

> Découvre : https://bit.ly/3TRlAH7

Abstral Compost

< Abstract rap - Suisse >

Passionné par l’oralité de la langue et par tous les courants qui en découlent, AbSTRAL compost écrit en anglais, sa langue maternelle, ainsi qu’en français. Rappeur, poète sonore, adepte d’un spoken word puissant et incantatoire, il plonge dans les fractures sociétales, celles d’une époque faite de rancœurs, et percute l’auditeur grâce à sa remarquable présence scénique, à son phrasé complexe et impulsif.

> Découvre : https://bit.ly/3D9E0gs

Tarif abonné.e.s : gratuit pour les abonnés !

Tarif préventes : 8 € *

Tarif réduit sur place : 8 €

Plein tarif sur place : 10 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

Ouverture des portes : 20H30

Happy Half Hour jusqu’à 21h

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

