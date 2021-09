Odd Beast Leda Atomica Musique, 17 septembre 2021, Marseille.

Odd Beast

Leda Atomica Musique, le vendredi 17 septembre à 18:00

Odd Beast (Stoner) Marseille Formé à Marseille en Juin 2019 par Dono (batterie) et Seb (chant/guitare) après avoir quitté Rats Don’t Sink et rejoints par Panos à la basse quelques mois plus tard, c’est début 2020 qu’ils sortent de leur tanière sous le nom ODD BEAST. Des influences rock’n’roll hybrides teintées de stoner et de punk hardcore: Poilu, sale et efficace. Des sujets qui donnent envie de se flinguer et du son qui donne envie de faire la fête avec une part de psychotropes. [https://www.facebook.com/oddbeast13](https://www.facebook.com/oddbeast13) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

♫STONER♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T22:00:00