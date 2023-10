La colo d’Argueil ODCVL LE MANOIR D’ARGUEIL Argueil, 22 octobre 2023, Argueil.

La colo d’Argueil 22 et 28 octobre ODCVL LE MANOIR D’ARGUEIL 50€

Le séjour aura lieu du dimanche 22 au samedi 28 octobre 2023 à Argueil dans le département de la Seine-Maritime en région de Normandie.

Le thématique du séjour sera « Découverte du patrimoine et environnement ».

25 enfants âgés de 6 à 12 ans partiront à l’aventure découvrir cette merveilleuse région.

Tout d’abord, la Normandie est célèbre pour sa beauté naturelle pittoresque. Les paysages verdoyants, les côtes accidentées et les plages de sable fin offrent un environnement stimulant pour les jeunes esprits curieux. Les enfants auront l’occasion d’explorer la faune et la flore locales, d’apprendre sur la géologie et de s’émerveiller devant les merveilles de la nature grâce à des sorties avec « la cité de la mer » notamment.

De plus, la Normandie est une région riche en histoire et en culture. Les enfants auront l’occasion de visiter des sites historiques tels que les plages du débarquement de la Seconde Guerre mondiale et de découvrir l’histoire fascinante de la région. Ils pourront également goûter à la délicieuse cuisine normande que propose l’hébergement.

La Normandie propose également une multitude d’activités de plein air pour les enfants, telles que la randonnée, l’équitation, le vélo et les sports nautiques. Ces activités favorisent le développement de compétences physiques, la coopération et la confiance en soi.

En choisissant la Normandie comme destination pour une colonie de vacances, les enfants auront l’occasion de se reconnecter avec la nature, de plonger dans l’histoire et la culture, et de développer de nouvelles compétences, le tout dans un cadre sûr et stimulant. C’est une expérience qui restera gravée dans leur mémoire et qui les enrichira sur de nombreux plans.

ODCVL LE MANOIR D'ARGUEIL 76780 ARGUEIL Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie

Manoir d’Argueil – Lieu d’hébergement insolite et rempli d’histoire