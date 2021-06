Aix-en-Provence CHRS Henri Dunant Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Odalva CHRS Henri Dunant Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Dans le cadre du Festival New Art Aix: 14h30-20h30 Expositions et Œuvre participative 14h30 Atelier Mouvement Vital Rio Abierto avec Johanne 16h Massages en Prose et Musique par le Collectif la Parenthèse à partir de 16h Radio Tomate 16h30 Lecture publique 17h Scène ouverte musique, chant, danse 18h Concert de ODALVA 19h Repas tiré du sac 20h Spectacle de danse des étudiants de 3ème cycle du conservatoire d’Aix-en-Provence ♫♫♫ CHRS Henri Dunant 3 Avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

