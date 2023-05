Odalie + Alexi Shell Pont de Saint-Ouen, 3 juin 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Musique live sous la voûte céleste / Concert / DJ set aux vibrations interstellaires sur les berges

En amont de la création in situ de Bertrand Planes IA Constellation – Le ciel étoilé vu sur la

Seine au niveau du Pont de Saint-Ouen, rendez-vous sur les berges de Seine

pour une guinguette cosmique ! Avec une programmation de concerts

et DJ sets aux vibrations interstellaires.

18h30 – 20h : Solo violoncelle de Paolo Rezze & concert d’Odalie

Odalie c’est une alchimie entre la perfection électronique d’un

synthétiseur modulaire et les envolées lyriques d’un violoncelle. On

oscille entre la violence d’émotions dépeinte à coups de glitchs et de

basses érodées, et la poétique de clochettes qui remplissent l’espace sonore.

C’est une musique qui se visite comme un décor, et se voyage comme un paysage

mouvant agrémentée de poèmes : une plongée vers des étendues grandioses ou des

cocons de douceurs intimistes. Entre le néo-classique, l’electronica et la

musique ambient, on découvre une atmosphère profondément immersive, une

expérience sensorielle invitant à la méditation ou à une solitude

heureuse.

20h30 – 21h40 : Live & Dj set d’Alexi Shell

Productrice techno, ambiant et expérimental, Alexi a déjà sorti un premier

EP en Décembre 2020 : I wish I was a mermaid, et un single en Février 2022

: The Spell. Engagée activement dans les combats de la communauté queer, elle

s’est fait connaitre par ses Djsets techno et hardcore lors de soirées

telles que la Barbieturix, la Tragedy, la Chosen Family, ou encore des raves à

Athènes. En tant qu’artiste performeuse et ancienne DA du média queer et

féministe Manifesto XXI, elle a développé sa réflexion autour du soin, du

care, de l’inclusivité, de la révolution amoureuse. Par son univers musical et scénique, Alexi Shell rend hommage aux personnes marginalisées et tisse un conte féérique de lutte et d’amour à la fois dark et onirique. Ses atmosphères envoûtantes nous embarquent rencontrer les sirènes, sorcières marines qu’elle place en protectrices des plus fragiles. Ayant vécu à Athènes, elle crée un monde où le contemythique et la musique ambiante cohabitent. Ses influences techno viennent appuyer la révolte des marginalisées. Côté DJ set, c’est vers les clubs et les warehouses qu’elle se tourne, passionnée de Techno et de Gabber. Sa rapide ascension dans le milieu queer et techno lui a déjà fait jouer dans beaucoup de lieux parisiens tels que la Station, la Machine du moulin rouge, Le chinois… Mais aussi dans des radios comme Ola Radio dans laquelle elle a une résidence, Hotel radio Paris et Clubbing TV.

Organisé par Mains d’Œuvres en partenariat avec la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine et avec le soutien du réseau Actes if et de la Métropole du Grand Paris

Pont de Saint-Ouen Les Berges, Pont de Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Odalie © Caroline Marchante / Alexi Shell © Adriana Pagliai Odalie + Alexi Shell – Nuit Blanche 2023 à Saint-Ouen