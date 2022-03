OCYTOCINE MON AMOUR La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le vendredi 15 avril à 20:30

Tout public, dès 14 ans Alors pourquoi ne pas imaginer une conférence scientifique qui trouverait des prolongements littéraires ou une lecture publique qui se nourrirait de recherches scientifiques ? En tout cas, un thème unique aux ramifications multiples : l’amour. Marcel Hibert et Frédérique Bruyas vous invitent à une rencontre scientifico-littéraire autour de l’hormone de l’amour : l’ocytocine. Textes d’Epicure, Patrick Süskind, Paul Eluard, Jean de La Fontaine, Robert Desnos, Alessandro Baricco, Louis Pergaud… Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Conférence – Lecture Avec Marcel Hibert, chercheur en chimie biologique et Frédérique Bruyas, lectrice publique La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:30:00

