Elancourt, la Commanderie, le vendredi 15 avril à 20:30

En anglais, conférence se dit « lecture ». Alors pourquoi ne pas imaginer une conférence scientifique qui trouverait des prolongements littéraires ou une lecture publique qui se nourrirait de recherches scientifiques ? En tout cas, un thème unique aux ramifications multiples : l’amour. Marcel Hibert et Frédérique Bruyas vous invitent à une rencontre scientifico-littéraire autour de l’hormone de l’amour : l’ocytocine. Textes d’Epicure, Patrick Süskind, Paul Eluard, Jean de La Fontaine, Robert Desnos, Alessandro Baricco, Louis Pergaud… Tout public, dès 14 ans

Gratuit – Sur réservation

