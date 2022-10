Octuor Talents & Violon’Celles – Concert à Braine Braine, 14 octobre 2022, Braine.

Octuor Talents & Violon’Celles – Concert à Braine

Braine Aisne

2022-10-14 19:15:00 – 2022-10-14

Braine

Aisne

Braine

0 34ème FESTIVAL DE LAON dans l’Aisne – Des mots à la clef.

La jeunesse et le talent réunis autour de Raphaël Pidoux, qui œuvre pour permettre aux artistes à l’orée de leur carrière de jouer les meilleurs instruments, grâce aux concours de mécènes et de commandes auprès de luthiers. La démonstration par l’exemple, à travers un programme tout entier guidé par des références littéraires. De Carmen (Mérimée) au Chant des esprits au-dessus des eaux de Schubert (Goethe), en passant par Reynaldo Hahn et même Dvorak, dont la symphonie du Nouveau monde fait référence à l’histoire de Hiawatha (H. Longfellow), un ensemble unique de violoncelles pour un projet d’excellence.

34ème FESTIVAL DE LAON dans l’Aisne – Des mots à la clef.

La jeunesse et le talent réunis autour de Raphaël Pidoux, qui œuvre pour permettre aux artistes à l’orée de leur carrière de jouer les meilleurs instruments, grâce aux concours de mécènes et de commandes auprès de luthiers. La démonstration par l’exemple, à travers un programme tout entier guidé par des références littéraires. De Carmen (Mérimée) au Chant des esprits au-dessus des eaux de Schubert (Goethe), en passant par Reynaldo Hahn et même Dvorak, dont la symphonie du Nouveau monde fait référence à l’histoire de Hiawatha (H. Longfellow), un ensemble unique de violoncelles pour un projet d’excellence.

+33 3 23 74 10 40 https://festivaldelaon.seetickets.com/event/octuor-talents-violon-celles/abbatiale-saint-yved-avenue-pierre-becret/2381448

Braine

dernière mise à jour : 2022-10-05 par