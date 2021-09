Sourdeval Sourdeval Manche, Sourdeval Octuor de Schubert Concert Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Octuor de Schubert Concert Sourdeval, 18 septembre 2021, Sourdeval. Octuor de Schubert Concert 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18

Sourdeval Manche Sourdeval Concert de l’Orchestre régional de Normandie à l’occasion des journées du patrimoine. Entrée libre avec Pass sanitaire obligatoire. Concert de l’Orchestre régional de Normandie à l’occasion des journées du patrimoine. Entrée libre avec Pass sanitaire obligatoire. +33 2 33 79 35 55 Concert de l’Orchestre régional de Normandie à l’occasion des journées du patrimoine. Entrée libre avec Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-04 par OT MSM Normandie – BIT Mortain

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse Ville Sourdeval lieuville 48.72406#-0.92119