L’Octopode, festival de musique de Meyrin, propose des concerts gratuits à son public, depuis 2012, en Open-air et « Open minds ». L’Octopode c’est deux jours de musique où des artistes, de tous horizons et à l’énergie communicative, dessinent la musique d’aujourd’hui. Une programmation éclectique nous transporte entre Metal et Reggae en passant par le hip-hop et le jazz. La scène suisse se joint aux artistes internationaux dans un esprit de diversité. Par son atmosphère riche de partage et d’ouverture, l’organisation du Festival Octopode s’inscrit dans un esprit d’événements durables depuis sa première édition en 2012. Festival éco-responsable, la devise est d’allier respect de l’environnement, qualité et convivialité à toutes les étapes. L’écrin de verdure du pays de Charnaux dans lequel il se déroule en est le parfait symbole. Pour la partie restauration, les circuits courts et les producteurs locaux sont privilégiés, ainsi que, la promotion de toutes les alternatives aux déchets jetables.

