OCTON EN FÊTE Octon, 14 juillet 2022, Octon. OCTON EN FÊTE

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

2022-07-14 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-14 01:00:00 01:00:00 Octon

Hérault À l’occasion de la Fête Nationale, le village d’Octon prend des couleurs festives !

– À partir de 6h : brocante dans les rues du village

– 19h : apéro républicain

– 21h30 : concert Les Barbiches Tourneurs

– 23h : feu d’artifice

+33 4 67 96 08 52

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

