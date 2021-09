OctoGônes 11 – Convention du Jeu et de l’Imaginaire Double Mixte, 1 octobre 2021, Villeurbanne.

OctoGônes est la Convention du Jeu et de l’Imaginaire qui se déroule chaque premier week-end d’octobre à Lyon-Villeurbanne, depuis 2010, du vendredi au dimanche soir, non-stop. Cette année, nous proposons une Convention en ligne, via Discord et notre FB. Toutes les informations centralisées sur notre site référent [https://www.octogones.org/](https://www.octogones.org/) . Good game ! Cette convention est devenue un incontournable parmi les manifestations ludiques en France, réunissant plus de 7.000 visiteurs sur 9.000m² lors de l’édition de 2019, et est un lieu de rencontres important pour les acteurs du monde ludique et de la culture de l’imaginaire. OctoGônes vous offre une occasion unique d’échanger entre curieux, passionnés et professionnels. Ses activités tournent autour de dix pôles : Plateau, Figurines, Imaginaire, Rôle, Cartes, Grandeur Nature, Vidéos, Famille et Escape Game. OctoGônes, c’est aussi une chance donnée aux créateurs de présenter leurs œuvres. Chaque année, des jeux de société sont récompensés avec les prix OctoGônes et ProtoGônes. Le concours Octopainting, quant à lui, récompense les meilleurs peintres sur figurines, en catégorie amateur, intermédiaire, et professionnelle. Plusieurs conférences rythment également le week-end, regroupant auteurs, éditeurs et professionnels issus du monde du jeu et de la littérature. Cette année, le thème de la convention tourne autour de « l’Antiquité greco-romaine ». Nous vous attendons donc nombreux, comme chaque année, pour entrer dans cet univers !

