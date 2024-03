Octodad Médiathèque Floresca Guépin Nantes, mercredi 3 avril 2024.

Octodad La vie est dure quand on est un papa poulpe dans un monde d’humain. Incarnez un de ses tentacules, et menez votre poulpe à travers son quotidien délirant. 3 et 17 avril Médiathèque Floresca Guépin Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire