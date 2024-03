Octobreizhfest Printemps Maison Jouffe Za des Vergers Saint-Lormel, mardi 30 avril 2024.

Octobreizhfest Printemps Maison Jouffe Za des Vergers Saint-Lormel Côtes-d’Armor

Organisé par la Maison Jouffe

Comme son nom l’indique, c’est bien la fête de la bière mais BRETONNE! Et oui, on peut penser que c’est seulement pour OCTOBRE…sauf qu’on veut faire un peu plus d’évènements pour vous! On s’est dit pourquoi pas lancer notre 2ème OCTOBREIZHFEST à l’arrivée des beaux jours…

Lancement de la guinguette estivale avec la présence de Dj Smile… ceux qui souhaitent prolonger la fête toute la nuit pourront se faire « escorter » par les navettes du club de l’Omnia.

Concerts et BBQ. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 17:00:00

fin : 2024-04-30 01:00:00

Za des Vergers Maison Jouffe

Saint-Lormel 22130 Côtes-d’Armor Bretagne

