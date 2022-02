Octobre Rose – Visite thémathique « La Dame d’Abbadia » Hendaye, 8 mars 2022, Hendaye.

Octobre Rose – Visite thémathique « La Dame d’Abbadia » Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-03-08 17:15:00 – 2022-03-08 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

The Lyon Lady, comme la surnommait Antoine d’Abbadie, est la Dame d’Abbadia.

A la découverte de l’artiste du couple d’Abbadie, l’aventurière, la Maîtresse de Maison souvent dans l’ombre de son époux et pourtant très investie dans le projet Abbadia. Un caractère affirmé, gaie, alerte et déterminée, Antoine d’Abbadie la décrivait ainsi, Virginie.

Durée : 45 minutes.

Visite sur réservation (19 personnes max.).

Il est conseillé de se présenter à l’accueil du Château 15 minutes avant. Il ne sera plus possible de rejoindre la visite après son commencement.

Le stationnement n’est pas autorisé dans l’enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking.

+33 5 59 20 04 51

Château Abbadia

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

