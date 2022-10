Octobre rose : visite culturelle au Château de Monbazillac Monbazillac, 15 octobre 2022, Monbazillac.

Octobre rose : visite culturelle au Château de Monbazillac

Château de Monbazillac Le bourg Monbazillac Dordogne Le bourg Château de Monbazillac

2022-10-15 15:00:00 – 2022-10-15 16:30:00

La médiathèque de Cours de Pile et l’association d’art contemporain Les Rives de l’Art, dans le cadre d’Octobre Rose, vous proposent une sortie culturelle au château de Monbazillac. L’exposition actuelle « Entrée dans la ronde » se compose d’œuvres du Frac MECA exclusivement réalisées par des artistes femmes .

Cette visite est gratuite et ouverte à toutes et à tous. Une participation libre sera demandée et intégralement reversée à la section locale de Ligue contre le Cancer .

14h45 : départ en covoiturage de Cours de Pile (place de l’église) pour se rendre au château de Monbazillac.

Sinon rdv à 15h à l’accueil du château de Monbazillac.

Afin de pouvoir organiser au mieux cette sortie culturelle, merci de vous inscrire sur la messagerie de la médiathèque : mediatheque.coursdepile@gmail.com

+33 5 53 63 48 92

chateaudemonbazillac

