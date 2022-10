Octobre Rose ville de Monthermé Monthermé Monthermé Catégorie d’évènement: Monthermé

2022-10-23 – 2022-10-23 Monthermé Ardennes Port de plaisance Quai Aristide Briand Monthermé Octobre Rose de la ville de Monthermé aura lieu le dimanche 23 octobre à partir de 10h au port de plaisance. Course avec le Local Club : 10h15 : Pour enfants et adultes – Tours de 2km : objectif en faire le plus possible !!! Randonnées avec les Joyeux Godillots de la Lyre : 10h15 : Si vous préférez marcher pas de soucis.. La randonnée fait 8km. Cours de gym avec Gymbaraquine : 11h : Venez-vous dépenser avec Audrey en participant à un cours de Fitness. Evènement gratuit. Une boite rose sera présente pour récolter des dons. Code vestimentaire : Rose. +33 3 24 53 00 09 Monthermé

