Octobre Rose: Un mois pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, 1 octobre 2023, .

Du dimanche 01 octobre 2023 au mardi 31 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Chaque année, le mois d’« Octobre Rose » permet d’informer sur l’importance du dépistage du cancer du sein, sur les ressources disponibles pour les malades et les aidants, et sur les meilleures façons de prévenir le cancer. Retrouvez les actions proposées à cette occasion du 1er au 31 octobre.

Du 1er au 31 octobre, Paris se pare de rose

pour soutenir les femmes qui souffrent du cancer du sein. De nombreux services

de la Ville se mobilisent aux côtés de partenaires acteurs de la santé et de la

solidarité pour décliner des messages d’information et de prévention.

Avec environ 60 000 nouvelles personnes touchées

chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers

féminins. Près d’une femme sur huit sera concernée au cours de sa vie, le

risque augmentant avec l’âge. Près de 10 % des cancers du sein surviennent

avant 40 ans. Aujourd’hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris grâce au

dépistage précoce. Il permet de traiter la maladie à un stade peu avancé avec

des traitements qui peuvent être moins lourds et moins invalidants et des

chances de guérison qui atteignent 90 %. Détecté tôt, le cancer du sein

est guéri dans 90% des cas.

Où et comment s’informer ?

La Ville de Paris et ses partenaires organisent plusieurs actions de sensibilisation et de dépistage dans de nombreux arrondissements.

Le 2 octobre, de 10h à 18h: Village santé et Mammo-Solidaire, Parvis de la mairie de Paris Centre, 3ème arrondissement

Octobre Rose (stands, ateliers, conférences…)à l’Hôpital Tenon, 20ème arrondissement

Octobre Rose (stands, ateliers, conférences…), à la Pitié Salpêtrière, 13ème arrondissement

Actions de prévention au sein du village du rugby dans le cadre de la coupe du monde, Place de la Concorde, 8ème arrondissement

au marché Saint-Eustache-Les Halles, 1er arrondissement

Belleville en Rose, au marché de Belleville, métro Belleville, 20ème arrondissement

Atelier de sensibilisation au centre de santé Yvonne Pouzin, 3ème arrondissement Le 20 octobre, tout l’après-midi: Journée octobre rose (stands, sensibilisation, prises de rdv…) au parc de Choisy, 13ème arrondissement

Stand d’information et d’accompagnement, au Kiosque citoyen Place Felix Eboué, 12ème arrondissement

au marché Baudoyer, 4ème arrondissement

Plusieurs arrondissements

Contact : https://paris.fr

Ville de Paris