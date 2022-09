Octobre Rose : un mois d’actions en faveur du dépistage du cancer du sein à Tournus Tournus, 1 octobre 2022, Tournus.

Octobre Rose : un mois d’actions en faveur du dépistage du cancer du sein à Tournus

Tournus Tournus Saône-et-Loire

2022-10-01 – 2022-10-31

Tournus

Saône-et-Loire

Depuis plus de 20 ans, le mois d’octobre est, dans le monde entier, dédié à la sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage précoce.

Le Pôle d’√âquilibre Territorial et Rural Mâconnais Sud Bourgogne s’engage de nouveau aux côtés des collectivités et partenaires pour la lutte contre le cancer du sein et la promotion du dépistage organisé.

Cette année, sept communes accueillent des évênements : Charnay-lês-Mâcon, Mâcon, Tournus, La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, La Salle et Hurigny.

Au programme à Tournus :

Zumba Party

Samedi 1er octobre – 10h

Place de l’Hôtel de Ville

Animée par Candice de l’association EST Gym

Ciné-discussion « Haut les coeurs »

Mercredi 5 octobre – 20h30

Cinéma La Palette

Film de Solveig Anspach, avec Karine Viard (1h40) : Alors qu’elle attend son premier enfant, Emma apprend qu’elle a un cancer du sein. Le médecin qui le lui annonce prévoit un avortement, les soins préconisés étant, selon lui, incompatibles avec la grossesse…

Organisé par le CCAS, en partenariat avec La Maison des Femmes.

Vente de brioches

Samedi 8 octobre

Carrefour Market

Le produit de cette vente, organisée par La Maison des Femmes, permet d’offrir des consultations gratuites de soins de support pour les femmes touchées par le cancer.

Journée « Sein-pathique »

Lundi 10 octobre

Maison de Santé du Tournugeois

10h30 > 11h30 : Atelier conférence animé par les Docteurs Sauzzêde et Tuetey.

Informations et échanges sur le dépistage du cancer du sein.

Organisé par le PETR Mâconnais Sud Bourgogne et la Maison de Santé du Tournugeois, en partenariat avec La Ligue contre le Cancer et le Centre de Dépistage Bourgogne-Franche-Comté.

Toute la journée, stand d’informations dans le hall d’entrée et animations ludiques en salle d’attente.

Informations : 03 85 32 85 80

Apprentissage de l’autopalpation

Samedi 15 octobre – 9h > 12h

Maison des Femmes

Information et apprentissage de l’autopalpation sur mannequin. Animé par les professionnels de la Maison des Femmes.

Informations : 03 85 51 72 81

Fête de la Soupe

Samedi 15 octobre – 18h

Salle Les Arcades

Soupe rose proposée par le collectif de partenaires Octobre Rose.

Affichage sur l’autopalpation

Tout le mois d’octobre

Maison de Santé Rive de Saône

Affiche réalisée avec le concours du Docteur Sauzzede.

Stands d’informations

Tout le mois d’octobre

Centre Hospitalier En Belnay

Animés par l’association Plateforme Territoriale d’Appui de Tournus.

Tournus « Ville en rose »

Confection de pompons roses par les adhérents du Centre Social, en partenariat avec l’association des Habitants du Quartier de la Madeleine, pour décorer le kiosque de l’esplanade.

La Ville sera parée de rose tout le mois d’octobre avec le concours des services techniques de la Ville et l’Union des Commerçants qui confectionnera des fleurs rose en papier de soie.

