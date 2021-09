OCTOBRE ROSE – TOURNOI DE TENNIS Sérignan, 1 octobre 2021, Sérignan.

OCTOBRE ROSE – TOURNOI DE TENNIS 2021-10-01 – 2021-10-31

Sérignan Hérault Sérignan

Rendez-vous pour un tournoi caritatif spécialement créé pour les femmes !

Maryse Masson, ancienne responsable de la commission féminine, a suggéré de mettre en place une nouvelle épreuve uniquement dédiée aux dames nées en 2004 et avant.

Le tournoi sera organisé sous forme de poules de 4 joueuses, de classement proche (dans la mesure du possible) et dans une même zone géographique (Cités Maritimes, Coeur d’Hérault, Est Héraultais, Montpellier, Pic Saint Loup et Piémont Biterrois).

Cette organisation garantit 3 matchs par joueuse. (il n’y aura pas de sortie de poules et donc pas de phase finale).

Rendez-vous pour un tournoi caritatif spécialement créé pour les femmes !

Maryse Masson, ancienne responsable de la commission féminine, a suggéré de mettre en place une nouvelle épreuve uniquement dédiée aux dames nées en 2004 et avant.

tennis-club-serignan@orange.fr

Rendez-vous pour un tournoi caritatif spécialement créé pour les femmes !

Maryse Masson, ancienne responsable de la commission féminine, a suggéré de mettre en place une nouvelle épreuve uniquement dédiée aux dames nées en 2004 et avant.

Le tournoi sera organisé sous forme de poules de 4 joueuses, de classement proche (dans la mesure du possible) et dans une même zone géographique (Cités Maritimes, Coeur d’Hérault, Est Héraultais, Montpellier, Pic Saint Loup et Piémont Biterrois).

Cette organisation garantit 3 matchs par joueuse. (il n’y aura pas de sortie de poules et donc pas de phase finale).

dernière mise à jour : 2021-09-16 par