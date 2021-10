Eymet Eymet Dordogne, Eymet Octobre Rose : Sur le marché de jeudi à Eymet : Stand d’ informations et vente d’accessoires Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Octobre Rose : Sur le marché de jeudi à Eymet : Stand d’ informations et vente d’accessoires Eymet, 14 octobre 2021, Eymet. Octobre Rose : Sur le marché de jeudi à Eymet : Stand d’ informations et vente d’accessoires 2021-10-14 09:00:00 – 2021-10-14 12:00:00 Place Gambetta Marché traditionnel du jeudi matin

Eymet Dordogne Venez vous informer et soutenir la prévention et le dépistage du cancer du sein. Les recettes seront intégralement reversées au Comité Féminin Dordogne Dépistage du Cancer. octobre rose dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Place Gambetta Marché traditionnel du jeudi matin Ville Eymet lieuville 44.66716#0.39619