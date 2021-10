Paris Centre Paris Anim' Annie Fratellini ex Villiot Rapée île de France, Paris OCTOBRE ROSE – SOIRÉE DÉBAT / ACCOMPAGNEMENT Centre Paris Anim’ Annie Fratellini ex Villiot Rapée Paris Catégories d’évènement: île de France

OCTOBRE ROSE – SOIRÉE DÉBAT / ACCOMPAGNEMENT Centre Paris Anim' Annie Fratellini ex Villiot Rapée, 21 octobre 2021, Paris. Le jeudi 21 octobre 2021 de 19h30 à 21h

de 19h30 à 21h

gratuit

« Le cancer du sein : comment accompagner nos proches malades ? » JEUDI 21 OCTOBRE à 19h30 / SOIRÉE – DÉBAT « Le cancer du sein : comment accompagner nos proches malades ? » Comment aider et soutenir une personne malade ? Quand le diagnostic de cancer frappe l’un de vos proches, c’est un événement qui bouleverse la vie… la sienne, la vôtre, celle qui vous unit. Comment entendre la souffrance de l’autre alors que nous sommes nous-même bouleversés ? Comment l’accompagner au mieux ? Comment vivre ensemble cette épreuve au quotidien tout en maintenant un équilibre ? Venez poser vos questions, partager vos doutes et expériences, nous en discuterons ensemble avec les professionnels de la Ligue Contre le Cancer. Avec la Ville de Paris – Équipe Territoriale de Santé • Territoire Est et la Ligue Contre le Cancer Animations -> Conférence / Débat Centre Paris Anim’ Annie Fratellini ex Villiot Rapée 36 quai de la Rapée Paris 75012

36 quai de la Rapée Paris 75012

