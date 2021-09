Chanos-Curson Centre de Loisirs Chanos-Curson Chanos-Curson, Drôme OCTOBRE ROSE SEANCE DE SENSIBILISATION ET ATELIER AUTOPALPATION Centre de Loisirs Chanos-Curson Chanos-Curson Catégories d’évènement: Chanos-Curson

Comme l’année passée nous sommes heureux de nous associer à cette action citoyenne et solidaire. Des enfants du centre de loisirs confectionnent des mascottes lutins et d’autres réalisent le parcours sportif, sans compter nos bénévoles qui ne manqueront pas comme chaque année de profiter eux aussi du parcours et de soutenir les animations. Parmi la programmation de Seinformercancer que vous trouvez sur leur compte [https://www.facebook.com/SeinformerCancer-102012401775699/](https://www.facebook.com/SeinformerCancer-102012401775699/) , je souligne plus particulièrement cette date : MERCREDI 06 OCTOBRE 18H00 / Séance de sensibilisation et de prévention, atelier d’autopalpation / CENTRE DE LOISIRS Les enfants peuvent rester, les hommes sont les bienvenus pour s’informer ou apprendre à s’autotester car rappelons-le le cancer du sein ne touche pas que les femmes… • Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire auprès de moi par mail et je vous confirme par retour de mail. Je suis disponible si besoin de renseignements complémentaires. • Pour toute info sur Seinfomer cancer , Valérie Fournier 06 64 65 63 19

gratuit

En association avec SEINFORMER CANCER une action de sensibilisation aux maladies du sein, ouvert à tous. Atelier auto palpation gratuit. Centre de Loisirs Chanos-Curson 7 rue des écoles Chanos Curson Chanos-Curson Drôme

2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T20:00:00

