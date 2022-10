Octobre Rose Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Samedi 22 octobre salon du bien-être de 10h00 à 18h00 à la salle municipale.

L’association ASALÉE qui regroupe des infirmières libérales propose au public de rencontrer les métiers de la médecine alternative.

Entrée libre, petite restauration sur place. Dimanche 23 octobre 3 randonnées:

9h30 départ 10km / 9h45 départ 8km / 10h00 départ 5km.

Inscriptions à la Mairie à partir de 9h00. Les participants sont invités à être habillés en rose.

Marche Rose et Salon du Bien-être Saint-Valery-en-Caux

