Octobre Rose 2021-10-03

Saint-Laurent-des-Hommes Dordogne Octobre Rose :

Concert de La Joyeuse Compagnie de «Nini et Yoyo» : variété française d’hier et d’avant-hier à 15h, Foyer rural.

Entrée au chapeau.

