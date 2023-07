Octobre Rose : Résonances Galerie Thuillier Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 29 septembre 2023 au jeudi 12 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Regards croisés entre les tableaux de l’artiste Le Bé et les ressentis de patient(e)s en réhabilitation d’un cancer.

Peintre autodidacte et engagée, mon travail fait appel à la réalité extérieure, conjugue convergence (techniques, matières et couleurs), résonance (émotionnelle et spirituelle) et résilience (des femmes face au cancer), pour créer des compositions riches en couleurs qui visent la reconstruction de la perception plutôt que la réalité vue.

« Quand je fais un tableau, je recherche l’émotion avant de créer »

Ma double approche d’Art-thérapeute et d’Artiste-peintre m’a donné envie de partager, croiser, mes 14 nouvelles créations avec la sensibilité des patient(e)s du Programme Gaïa 17 (réhabilitation après un cancer du sein).

La conception d’un livret vous fera découvrir un dialogue intime entre elles et mes tableaux.

Les émotions qu’elles ont ressenties, les histoires convoquées qu’elles nous livrent en contemplant mes toiles, redonnent une place à chacune. Dans ce dialogue entre mes toiles et celles qui les regardent, un élan se dessine, celui qui nous permet, qui nous persuade, qui nous stimule à vivre.

Singulières, les émotions varieront en fonction de l’œuvre elle-même, de leur expérience personnelle, des destins traversés.

Mes œuvres sont exposées pour sensibiliser le public et promouvoir la guérison et l’acceptation.

Le Bé

Elisabeth Vinial

Vernissage de l’exposition : samedi 30/09 de 15h30 à 18h

Galerie Thuillier 13 rue de Thorigny 75003 Paris

Contact : https://galeriethuillier.com/accueil/ +33612808836 https://www.facebook.com/p/Galerie-Thuillier-100057631210247/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Galerie-Thuillier-100057631210247/?locale=fr_FR

Le Bé Galerie Thuillier : Exposition Résonances au profit d’Octobre Rose