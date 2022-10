Octobre rose randonnée L’Usselloise Ussel Ussel Catégorie d’évènement: Ussel

Octobre rose randonnée L’Usselloise Ussel, 23 octobre 2022, Ussel. Octobre rose randonnée L’Usselloise 22 Rue de la Civadière

Ussel

2022-10-23 – 2022-10-23 22 Rue de la Civadière Corrze Ussel Départ à 9h30, Centre touristique de Ponty.

Tarif : 5€ ouvert à tous, inscription sur place ou en ligne sur achetezenhautecorreze.fr

1 kit de rando pour chaque participant(e) au départ. Il n’y a pas de limite d’âge pour participer à cette course. Cette manifestation conviviale se veut avant tout solidaire puisqu’elle permet de sensibiliser et d’informer au sujet du cancer du sein, et contribuer à la recherche de cette pathologie. La totalité des bénéfices est reversée à la Ligue pour participer à l’achat de mobilier et matériel (tables pour soins socio-esthétiques, fauteuils, bureaux, fournitures pour ateliers…) des soins de support (Psychologue, Sophrologue, Esthéticienne…) nécessaires au fonctionnement & développement de l’antenne Ussel Haute-Corrèze.

L’Usselloise se fait en mode marche ou course, sans classement, ni chronométrage sur chemins formant une boucle d’environ 5 km ou 10 au départ de Ponty. 22 Rue de la Civadière Ussel

