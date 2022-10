OCTOBRE ROSE : RANDONNÉE INTERCOMMUNALE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire EUR 5 5 L’association de La Ligue contre le cancer de Mauges-sur-Loire et de Chalonnes-sur-Loire organise une randonnée pédestre le dimanche 9 octobre à l’occasion d’Octobre rose, campagne visant à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. La totalité de la recette sera reversée à La Ligue contre le cancer de Maine-et-Loire. Au programme : 4 parcours de 4, 8, 12 et 16 km au départ de la Salle Pierre de Coubertin à La Pommeraye entre 8h et 10h. Mobilisez-vous avec la Ligue contre le Cancer à l’occasion d’Octobre rose ! +33 6 85 09 79 45 Salle Pierre de Coubertin LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire

