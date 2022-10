Octobre rose : Randonnée à vélo Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Octobre rose : Randonnée à vélo Saint-Cast-le-Guildo, 29 octobre 2022, Saint-Cast-le-Guildo. Octobre rose : Randonnée à vélo

Mairie Place de l’Hôtel de Ville Saint-Cast-le-Guildo Ctes-d’Armor Place de l’Hôtel de Ville Mairie

2022-10-29 – 2022-10-29

Place de l’Hôtel de Ville Mairie

Saint-Cast-le-Guildo

Ctes-d’Armor Dans le cadre d’octobre rose, rendez-vous devant la mairie pour une rando cycliste de 25 km, ouverte à tous.

Casque obligatoire octobre@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr http://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/ Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Cast-le-Guildo

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Saint-Cast-le-Guildo Ctes-d'Armor Place de l'Hôtel de Ville Mairie Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville Place de l'Hôtel de Ville Mairie Saint-Cast-le-Guildo Departement Ctes-d'Armor

Octobre rose : Randonnée à vélo Saint-Cast-le-Guildo 2022-10-29 was last modified: by Octobre rose : Randonnée à vélo Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 29 octobre 2022 Ctes-d'Armor Mairie Place de l'Hôtel de Ville Saint-Cast-le-Guildo Ctes-d'Armor Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo Ctes-d'Armor