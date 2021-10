Eymet Eymet Dordogne, Eymet Octobre Rose : Prévention et dépistage du cancer du sein Conférence et Echanges. ANNULÉ Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Octobre Rose : Prévention et dépistage du cancer du sein Conférence et Echanges. ANNULÉ Eymet, 30 octobre 2021, Eymet. Octobre Rose : Prévention et dépistage du cancer du sein Conférence et Echanges. ANNULÉ Espace Culturel Avenue de la Bastide Eymet

2021-10-30 18:00:00 – 2021-10-30 20:00:00 Espace Culturel Avenue de la Bastide

Eymet Dordogne Eymet La mairie d’Eymet participe, avec la complicité de l’association Les Fleurs d’Eymet, à la campagne nationale de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Mme Véronique Plazy, sage-femme présentera les différentes méthodes de prévention lors d’un échange dans le hall de l’espace culturel. Annulé La mairie d’Eymet participe, avec la complicité de l’association Les Fleurs d’Eymet, à la campagne nationale de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Mme Véronique Plazy, sage-femme présentera les différentes méthodes de prévention lors d’un échange dans le hall de l’espace culturel. Annulé +33 5 53 22 22 10 La mairie d’Eymet participe, avec la complicité de l’association Les Fleurs d’Eymet, à la campagne nationale de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Mme Véronique Plazy, sage-femme présentera les différentes méthodes de prévention lors d’un échange dans le hall de l’espace culturel. Annulé OCTOBRE

Espace Culturel Avenue de la Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Espace Culturel Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville Espace Culturel Avenue de la Bastide Eymet