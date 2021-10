Naintré Place Jean Jaurès Naintré, Vienne Octobre rose Place Jean Jaurès Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Place Jean Jaurès, le dimanche 10 octobre à 09:00

Sur le marché du dimanche, un stand de sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein donnera des informations et des réponses à vos questions. Des objets (parapluies roses…) seront en vente au profit de la ligue contre le cancer. organisé par le CCAS Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T12:00:00

