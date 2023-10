Octobre Rose à Bonnac-la-Côte Octobre Rose – Parc du château de Leychoisier Bonnac-la-Côte Catégories d’Évènement: Bonnac-la-Côte

Octobre Rose à Bonnac-la-Côte

La MSA du Limousin, la municipalité de Bonnac-la-Côte, Bonnac Loisirs et ses sections se mobilisent pour la prévention du cancer du sein au profit de la Ligue contre le Cancer. Rendez-vous pour un temps fort :

Le dimanche 15 octobre 2023 – De 14h30 à 17h

Parc du Château de Leychoisier – 87270 BONNAC-LA-COTE Au programme : Stands tenus par les sections de Bonnac Loisirs (Art floral – Séniors)

Jeux pour enfants (balade contée, chasse au trésor, friandises) – Goûter entre 16h et 16h30

Randonnée pédestre, départ du parc avec Bonnac Rando

Stand de prévention et de dépistage avec la Ligue contre le Cancer – Quiz avec lots à gagner

Pot de clôture Mais également : 15 octobre 2023 – toute la journée : puces des couturières à la M.T.L avec stand « octobre rose » organisées par la section Couture Plaisirs

: puces des couturières à la M.T.L avec stand « octobre rose » organisées par la section Couture Plaisirs 20 octobre 2023 – 20h30 : soirée fitness ouverte à tous au gymnase de Bonnac organisée par la section Gym (4€)

: puces des couturières à la M.T.L avec stand « octobre rose » organisées par la section Couture Plaisirs

20 octobre 2023 – 20h30 : soirée fitness ouverte à tous au gymnase de Bonnac organisée par la section Gym (4€)

21 octobre 2023 – 20h30 : concert en l'église de Bonnac organisé par la section Chorale

Nous vous attendons nombreux pour soutenir cette cause !

Octobre Rose – Parc du château de Leychoisier
1 Route de Leychoisier, 87270 Bonnac-la-Côte

