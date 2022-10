Octobre Rose Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-15 10:00:00

Bouches-du-Rhne Orgon EUR 5 5 Rendez-vous Place de la Mairie à 10h, pour parcourir 2km (en marchant ou courant) dans les ruelles du village.



Sur place :

– Pink Ladies (association qui sensibilise au dépistage du cancer du sein et qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des femmes en traitement et/ou post traitement par le soutien et/ou l’organisation d’actions concrètes et souvent locales) qui animera un atelier d’information et de sensibilisation avec buste pédagogique.

– Ti’délice et So’fruity avec leur exclusivité créé spécialement pour l’occasion octobre rose.

– Buvette

– Musqiue



Une collation sera offerte pour chaque inscrits. Octobre Rose à Orgon. +33 9 71 23 41 07

