OCTOBRE ROSE Montmorillon, 2 octobre 2021, Montmorillon.

OCTOBRE ROSE

du samedi 2 octobre au samedi 16 octobre à Montmorillon

### **Durant le mois d’octobre, la ville de Montmorillon et ses partenaires s’engagent dans la lutte contre le cancer du sein.** ### **Le mois sera consacré à des manifestations de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la récolte de fonds au profit d’associations de lutte contre le cancer.** **Venez nous rejoindre sur nos manifestations pour soutenir la cause !** Programme : **Samedi 2/10** Randonnée moto Place de l’Hôtel de Ville – à 13h30 **Dimanche 10/10** Championnat régional féminin de pétanque Place de la Victoire – toute la journée Présence de la Ligue contre le cancer en matinée Foot Féminin Stade Jean Ranger – à 15h Présence de la Ligue contre le cancer le temps du match **Jeudi 14/10** Séance Ciné-débat Cinéma Le Majestic – à 20h _Diffusion du film «De plus belle» avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz_ _suivie d’un débat avec le docteur Anne Keller & la psychologue clinicienne,_ _Lara Suchanecki, du CHU de Poitiers – pôle Montmorillon_ **Samedi 16/10** Marche et courses roses avec un final flash mob RDV à 13h30 au CHU de Montmorillon Départ de la course à 14h30 _Merci de vous munir de votre pass sanitaire._

dons au profit des associations de lutte contre le cancer

La ville de Montmorillon et ses partenaires s’engagent pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la lutte contre la maladie ! Soutenez-nous !

Montmorillon centre-ville Montmorillon Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-10T09:30:00 2021-10-10T17:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T17:30:00