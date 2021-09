Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Octobre rose, Marchons tous avec les femmes Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil EUR 6 Dans le cadre d'octobre rose, la Mairie de Saint Nicolas de Bourgueil propose une marche de 10 km. La totalité des bénéfices sera reversée à une association de lutte contre le cancer du sein. Inscription sur place avant 9h contact@saint-nicolas-de-bourgueil.fr +33 2 47 97 75 16 https://www.saint-nicolas-de-bourgueil.fr/

