Rdv pour les inscriptions à partir de 8h30 au stade de football. Départ à 9h30. 8€/pers. Rens. : 06 84 40 17 79

Mobilisons-nous pour le traitement et le dépistage du cancer avec la Ligue de la Haute-Vienne. Principe de l’épreuve, que tu sois marcheur ou coureur, prends le départ d’une boucle de 7 kms et vélo route de 48 kms et tu as 2 heures pour effectuer le maximum de tours, épreuve non chronométrée et sans classement avec de nombreux ravitaillements. La totalité de la recette est reversée à La Ligue contre le Cancer Haute-Vienne.

