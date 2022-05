OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE

2022-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-23 Par la Maison de la Forêt et l’association les Cœurs de Salm

Sortez les baskets et arpentez nos beaux sentiers forestiers, en format marche ou course à pied (6 km).

Dimanche 23 octobre à 10h

Tout public, tarif libre. Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr

Les dons récoltés seront reversés à la Ligue nationale contre le cancer. dernière mise à jour : 2022-04-09 par

