Meurthe-et-Moselle Heillecourt Rejoignez la Marche rose du samedi 22 octobre Depuis 2015, la commune participe à cette campagne annuelle de sensibilisation et de soutien à la recherche contre le cancer du sein.

A l’occasion d’Octobre rose, la ville de Heillecourt affiche son soutien et s’habille de rose…Pour sensibiliser les habitants au dépistage précoce du cancer du sein, une marche rose de 8 km est proposée en partenariat avec les associations Symphonie et Loisirs et Rencontres. Mobilisons-nous en participant à cette marche solidaire…

L’association Symphonie sera présente avant le départ (à 13h30) afin d’informer sur les actions de prévention et proposer des tee-shirts à la vente avec d’autres accessoires « messagers-santé » pour ceux qui le souhaitent.

Samedi 22 octobre – Rassemblement à 13h30 dans le parc de l'Embanie (point central derrière le terrain synthétique) – départ à 14h – Dress code [porter un tee-shirt ou accessoire rose]

