Octobre Rose – Marche Rose Frasne

Frasne

Octobre Rose – Marche Rose 2021-10-27 17:30:00 – 2021-10-27
Frasne

Frasne Doubs Frasne EUR 0 Proposé par le CCAS de Frasne.

Circuit de 2.5km environ empruntant les liaisons douces. Accessible à tous.

Des dons seront recueillis. Collation à l’arrivée.

Entrée libre.

+33 3 81 49 83 17

