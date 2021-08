Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Octobre Rose – « Marche Rose » de longe-côte Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Octobre Rose – « Marche Rose » de longe-côte Hendaye, 23 octobre 2021, Hendaye. Octobre Rose – « Marche Rose » de longe-côte 2021-10-23 09:30:00 – 2021-10-23 Esplanade Croisière 2, boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Co-organisée par le Water Sports Center et le Bidassoa Surf Club, section de longe côte Hendaia Uretan. Prêt de combinaison gratuit auprès des écoles de surf : Lehena et Hendaia.

Gourdes offertes par les Senioriales. Échauffement à partir de 9h30 . Nombre de places limité – Inscription obligatoire au magasin Waters Sports Center (8, rue des Orangers).

Paiement uniquement chèque ou espèce. Pas de carte bancaire. Matériel nécessaire : vieilles baskets pour marcher dans l’eau, maillot de bain, serviette, combinaison (ou lycra).

Masque obligatoire en dehors de l’eau. Attention : aucun vestiaire sur place, aucun ravitaillement, ni possibilité de consigne pour conserver les sacs à dos. Co-organisée par le Water Sports Center et le Bidassoa Surf Club, section de longe côte Hendaia Uretan. Prêt de combinaison gratuit auprès des écoles de surf : Lehena et Hendaia.

Gourdes offertes par les Senioriales. Échauffement à partir de 9h30 . Nombre de places limité – Inscription obligatoire au magasin Waters Sports Center (8, rue des Orangers).

Paiement uniquement chèque ou espèce. Pas de carte bancaire. Matériel nécessaire : vieilles baskets pour marcher dans l’eau, maillot de bain, serviette, combinaison (ou lycra).

Masque obligatoire en dehors de l’eau. Attention : aucun vestiaire sur place, aucun ravitaillement, ni possibilité de consigne pour conserver les sacs à dos. +33 5 59 48 02 02 Co-organisée par le Water Sports Center et le Bidassoa Surf Club, section de longe côte Hendaia Uretan. Prêt de combinaison gratuit auprès des écoles de surf : Lehena et Hendaia.

Gourdes offertes par les Senioriales. Échauffement à partir de 9h30 . Nombre de places limité – Inscription obligatoire au magasin Waters Sports Center (8, rue des Orangers).

Paiement uniquement chèque ou espèce. Pas de carte bancaire. Matériel nécessaire : vieilles baskets pour marcher dans l’eau, maillot de bain, serviette, combinaison (ou lycra).

Masque obligatoire en dehors de l’eau. Attention : aucun vestiaire sur place, aucun ravitaillement, ni possibilité de consigne pour conserver les sacs à dos. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Esplanade Croisière 2, boulevard de la Mer Ville Hendaye lieuville 43.37319#-1.77406