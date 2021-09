Corgnac-sur-l'Isle Corgnac-sur-l'Isle Corgnac-sur-l'Isle, Dordogne Octobre Rose – Marche Corgnac-sur-l’Isle Corgnac-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Corgnac-sur-l'Isle

Dordogne

Octobre Rose – Marche Corgnac-sur-l’Isle, 3 octobre 2021, Corgnac-sur-l'Isle. Octobre Rose – Marche 2021-10-03 08:30:00 – 2021-10-03 Place de la Mairie Le Bourg

Corgnac-sur-l’Isle Dordogne Corgnac-sur-l’Isle Marche dans le cadre d’Octobre Rose. Rendez-vous à la salle des fêtes de Corgnac sur l’isle

6 et 8 km / Passage exceptionnel au fameux lagon .

Partenaires : Itinévert, marche nordique et lutte contre le cancer pixabay dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d'évènement: Corgnac-sur-l'Isle, Dordogne Lieu Corgnac-sur-l'Isle Adresse Place de la Mairie Le Bourg Ville Corgnac-sur-l'Isle