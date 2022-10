Octobre rose – Lecture théâtralisée Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

2022-10-21 – 2022-10-21

Pyrnes-Atlantiques EUR 0 0 « Des mots en Oncolie ».

Abécédaire d’une Amazone, texte écrit par Sandrine Saillan.

Sur inscription au CCAS.

