Octobre Rose, le mois de la mobilisation contre le cancer du sein, 1 octobre 2023, .

Du dimanche 01 octobre 2023 au mardi 31 octobre 2023 :

.Public adultes. gratuit

Découvrez les événements liés à ce combat durant tout le mois d’octobre.

Du 1er au 31 octobre, Paris se par de rose pour soutenir les femmes qui souffrent du cancer du sein.

Avec environ 60 000 nouvelles personnes touchées chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d’une femme sur huit sera concernée au cours de sa vie, le risque augmentant avec l’âge. Près de 10 % des cancers du sein surviennent avant 40 ans.

Aujourd’hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont

guéris grâce au dépistage précoce. Il permet de traiter la

maladie à un stade peu avancé avec des traitements qui peuvent être moins

lourds et moins invalidants et des chances de guérison qui atteignent

90 %. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas.

Dans Paris

Contact : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

Illustration officielle événement Octobre Rose