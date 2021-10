Le Barp Le Barp Gironde, Le Barp Octobre rose Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp Gironde Le Barp Venez marcher en ROSE pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

L’édition OCTOBRE ROSE 2021 est organisée avec l’aide de l’association B2G pour l’encadrement de la randonnée et la participation des associations Barpaises.

Rendez-vous sur le parvis de la mairie le 09 octobre à 14h00. +33 5 57 71 90 94 Venez marcher en ROSE pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

