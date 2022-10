Octobre Rose – Journée Zen au Le Refuge Zen & Bien-être Montpouillan Montpouillan Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Montpouillan

Octobre Rose – Journée Zen au Le Refuge Zen & Bien-être Montpouillan, 29 octobre 2022, Montpouillan. Octobre Rose – Journée Zen au Le Refuge Zen & Bien-être

268, route de Lafuge Le Refuge Zen & Bien-être Montpouillan Lot-et-Garonne Le Refuge Zen & Bien-être 268, route de Lafuge

2022-10-29 09:00:00 – 2022-10-29 18:00:00

Le Refuge Zen & Bien-être 268, route de Lafuge

Montpouillan

Lot-et-Garonne Montpouillan Venez vous détendre pendant l’événement Octobre Rose à Montpouillan…

Chouchouté(es) par nos partenaires :

– Massages, Conseils nutrition et minceur, Sophrologie, Reiki, Esthéticienne, Photographe, Prêt-à-porter, Lingerie, Bijoux…

– Restauration sur place avec @samasamamarmande – Réservation au 06.14.33.98.14

– Programme détaillé à télécharger ! Venez vous détendre pendant l’événement Octobre Rose à Montpouillan…

Massages, Conseils nutrition et minceur, Sophrologie, Reiki, Esthéticienne, Photographe, Prêt-à-porter, Lingerie, Bijoux… +33 6 30 35 13 54 Le Refuge Zen

Le Refuge Zen & Bien-être 268, route de Lafuge Montpouillan

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Montpouillan Autres Lieu Montpouillan Adresse Montpouillan Lot-et-Garonne Le Refuge Zen & Bien-être 268, route de Lafuge Ville Montpouillan lieuville Le Refuge Zen & Bien-être 268, route de Lafuge Montpouillan Departement Lot-et-Garonne

Montpouillan Montpouillan Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpouillan/

Octobre Rose – Journée Zen au Le Refuge Zen & Bien-être Montpouillan 2022-10-29 was last modified: by Octobre Rose – Journée Zen au Le Refuge Zen & Bien-être Montpouillan Montpouillan 29 octobre 2022 268 Lot-et-Garonne Montpouillan route de Lafuge Le Refuge Zen & Bien-être Montpouillan Lot-et-Garonne

Montpouillan Lot-et-Garonne