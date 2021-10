Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Octobre Rose – Journée sensibilisation et prévention du cancer du sein Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Côtes d’Armor La maison de santé d’Erquy organise une journée prévention autour du dépistage et suivi du cancer du sein. – 9h-10h Randonnée de 5 km au départ de la Maison de Santé.

– 10h-11h atelier de sensibilisation à l’autopalpation (6 pers. maxi)

