Doubs Vieux-Charmont OCTOBRE ROSE Samedi 15 Octobre 2022 «Je cours pour ma Maman» Pour les enfants de 7 à 12 ans. Autour de l’étang du stade Surveillance assurée RDV près du stand de petites voitures, départ 10h.

Inscription et autorisation parentale à déposer en Mairie avant le 13 Octobre 2022. Marche «La Charmontaise» Inscription 5 euros à partir de 15 ans – sur place à partir de 9h 5 km Départ : 10h45 Stade de Vieux-Charmont La totalité du montant des inscriptions sera reversée à la ligue contre le cancer de Montbéliard +33 3 81 90 76 80 https://vieux-charmont.fr/ Vieux-Charmont

