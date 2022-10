Octobre Rose Istres, 23 octobre 2022, Istres.

Octobre Rose

Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhne Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette

2022-10-23 10:00:00 – 2022-10-23

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette

Istres

Bouches-du-Rhne

Après quelques prises de parole sur le thème du Cancer du Sein, de la prévention, de l’importance du dépistage et d’une présentation de l’Institut Paoli Calmette de Marseille, divers activités seront accessibles pour tous :

– Initiation au Yoga du Rire (avec tout ses bienfaits par IS Ways)

– Balade visuelle (exposition Eric Escudier) et sonore (témoignages audios)

– Stand de massage (La Maison du Coaching)

– Stand diététique et sportif (Au Comptoir Healthy & Fit Istres)

– Stand présentation de prestations capillaires et perruques (L’institut Capillaire d’Istres)

– Stand coussin du coeur (coussin pour soulager les femmes après opération)

– Stand de présentation de la gestion des émotions pour les malades et leurs aidants (Mon Moral en Couleurs)



Une buvette sera ouverte dès 9h30 afin de prendre un petit déjeuner sur place face à l’étang de Berre.

L’accès est totalement gratuit car la prévention et le conseil doivent être accessibles à toutes.





Cependant, il sera possible d’effectuer un don sur place mais également dans divers boutiques de la Ville (la liste sera communiquer prochainement) afin d’aider l’IPC de Marseille à financer des programmes novateurs de diagnostic, de soins et de recherche.

Nous espérons toucher un maximum de femmes par cette action alors n’hésitez pas à communiquer sur l’évènement et partager en masse.

Pour la 2ème année, Le Lions Club Istres s’associe à Octobre Rose.

+33 4 42 11 13 13

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres

dernière mise à jour : 2022-10-11 par