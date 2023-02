Octobre Rose – Hirel Salle intergénérationnelle Hirel Catégories d’Évènement: Hirel

Ille-et-Vilaine

Octobre Rose – Hirel Salle intergénérationnelle, 29 octobre 2023, Hirel

2023-10-29 – 2023-10-29

Salle intergénérationnelle Rue des Alleux

Hirel

Ille-et-Vilaine Pour l a seconde fois la commune de Hirel organise un évènement pour la lutte contre le cancer du sein ! Ouvert à tous, avec marche et footing, deux parcours et distances

Une marche de 7 et 13 km départ à 9h30

Un footing de 7 et 13km départ à 10h Lots à gagner. Pré-inscriptions tous les mercredis de 14h à 17h Salle intergénérationnelle Rue des Alleux Hirel

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

